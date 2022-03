Luís Castro - Técnico do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Luís Castro - Técnico do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 25/03/2022 20:29

Rio - O técnico Luís Castro comemorou o anúncio da chegada ao Botafogo nesta sexta-feira, nas redes sociais. O treinador português assinou contrato com o Alvinegro por duas temporadas e destacou a oportunidade para comandar o clube carioca.

Luís Castro é o novo técnico do Botafogo Foto: Divulgação/Luís Castro

"A partir de hoje, a 'Estrela Solitária' viverá no meu peito! Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este clube merece!", destacou técnico Luís Castro no Twitter.

Anteriormente, o treinador já tinha publicado uma foto segurando uma camisa do Botafogo. Desta vez, o acordo foi oficializado no anúncio. Luís Castro é o nome do investidor norte-americano, John Textor, para dirigir o Alvinegro na nova era após a compra da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do clube carioca.