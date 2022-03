Patrick de Paula, novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 16:26 | Atualizado 25/03/2022 16:40

Rio - O Botafogo confirmou na noite da última quinta-feira a contratação do meia Patrick de Paula, ex-Palmeiras, que se tornou a maior aquisição da história do clube de General Severiano. Para contar com o jovem de 22 anos, o Glorioso teve de fechar o acordo em 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos.

A lista das maiores contratações da história do Botafogo ainda irá mudar nos próximos dias, já que Victor Sá, que veio do Al-Jazira (EAU) e ainda faz exames médicos, custará 2,5 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões atualmente).