John Textor - Vitor_Silva

Publicado 25/03/2022 13:20

Informado na última quinta-feira pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, da Tv Sportitalia, o Botafogo teria iniciado negociação com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Santos. No entanto, a informação foi desmentida pelo Alvinegro, segundo o jornalista Jorge Nicola.

Um dos maiores portais de transferências de jogadores do mundo, o "TUTTOmercatoWEB", também divulgou a possível movimentação entre as partes. Mas, de acordo com o jornalista brasileiro, em conversa com um dirigente do clube carioca, o interesse no atleta "não procede".

Felipe Jonatan, de 24 anos, foi titular no Santos desde que chegou ao clube em 2019. Porém, este ano fez apenas quatro jogos por conta de dores na coxa. Com contrato até fevereiro de 2025, o atleta do Peixe tem valor de mercado estimado em 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões), de acordo com o "Transfermarkt".