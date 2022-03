Luís Oyama está de volta ao Botafogo - Vitor Silva

Publicado 25/03/2022 10:25 | Atualizado 25/03/2022 11:38

Rio - Após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol, o volante Luís Oyama está de volta ao Botafogo. O jogador, de 25 anos, foi anunciado de forma oficial pelo clube carioca nas redes sociais. Titular do Glorioso na conquista da Série B no ano passado, o jogador assinou contrato até o fim de 2025 e agora é jogador em definitivo do Glorioso.

O retorno de Luís Oyama aconteceu após John Textor se tornar dono de 90% da SAF do Botafogo. Antes do norte-americano chegar, o Glorioso tentou negociar a permanência do volante junto ao Mirassol, mas esbarrou nas dificuldades financeiras.



Pelo Botafogo, Oyama atuou em 31 jogos, fez dois gols e deu duas assistências. O volante é o quinto reforço anunciado pelo Botafogo na "Era John Textor". Antes dele, chegaram ao clube o lateral-direito Saravia, o zagueiro Philipe Sampaio, o volante Patrick de Paula e o meia Lucas Piazon.