Atacante ZahaviFoto: Divulgação/PSV

Publicado 25/03/2022 10:57

A Era Textor, desde o início, promete reforços ao Botafogo. Contudo, a intenção do empresário americano também é ter um nome de peso no clube. A tentativa por Cavani não deu certo e, a nova mira para ocupar esse lugar é o nome de Eran Zahavi, do PSV Eindhoven, da Holanda.

De acordo com o "UOL", a proposta pelo centroavante israelense já foi feita, embora a situação não seja simples. John Textor está participando pessoalmente das tratativas confiante de que possam avançar e na tentativa de viabilizar o acerto.

Segundo o portal, conversas apontam que o Alvinegro tem a intenção de fechar com Zahavi ainda nesta janela de transferência, mas este ponto dependeria de uma liberação do clube holandês, o que pode tornar a missão mais complicada.

O nome do centroavante agrada o treinador português Luís Castro, que afirmou gostar do jogador para o estilo de jogo imaginado, já que a posição ocupada por Zahavi é apontada como carente no Alvinegro desde a última temporada.

Além de buscar um grande nome, o Botafogo já anunciou oficialmente o zagueiro Philipe Sampaio, o meia Lucas Piazon, o lateral-direito Renzo Saravia, os volantes Patrick de Paula e Luís Oyama e está próximo de divulgar o acerto com o atacante Victor Sá.