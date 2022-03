Luís Castro é o novo treinador do Botafogo - reprodução do instagram

Publicado 24/03/2022 17:54

Antes de desembarcar no Brasil, domingo, Luís Castro já tem sua comissão técnica definida para trabalhar no Botafogo. Além dos dois auxiliares, Vitor Severino e João Brandão, e do preparador de goleiros Daniel Correia, que já trabalhavam com o treinador português, Roberto Junior, o Betinho, ex-preparador físico do Flamengo, e Nuno Baptista, que será analista de desempenho, se juntam à equipe, segundo o site 'Ge'.

Com exceção de Betinho, os outros quatro profissionais são portugueses e são conhecidos de Castro na época de Porto e do Rio Ave. O preparador físico deixou o Flamengo em fevereiro desde ano, após sair dos profissionais com a chegada de Paulo Sousa para trabalhar na base. E Nuno Batista entrará no lugar de José Costa na equipe fixa do técnico.



Com a chegada dos novos profissionais, o Botafogo sofrerá mudanças na sua estrutura de comissão técnica. O auxiliar e técnico interino, Luico Flavio, os preparadores físicos Diogo Missena e Ygor Vianna e os preparadores de goleiros Flávio Tenius e Ricardo Herrera serão reavaliados pelo novo comandante.