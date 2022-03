Atacante Zahavi - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 24/03/2022 16:01

O Botafogo oficializou a intenção de contratar Eran Zahavi. O Alvinegro formalizou uma proposta pelo atacante do PSV nas últimas horas e deu o primeiro passo significativo na busca pelo jogador, que seria o "nome de impacto" mundial desde que John Textor assumiu o clube.

O norte-americano, inclusive, é quem está em cima das negociações. O executivo lida com as conversas com o estafe de Zahavi no Brasil. Luís Castro, futuro treinador do Botafogo, também está a par dos negócios.

O clube ofereceu valores abaixo do que Zahavi havia sinalizado inicialmente. Há a esperança de que haja uma contraproposta e, assim, as partes possam se encontrar no "meio do caminho". O israelense viria sem custos de transferência, apenas pagamento de salários e luvas.



A proposta do Alvinegro é de um contrato até o fim de 2023. A intenção do clube é ter Zahavi imediatamente, mas aí isso esbarraria no PSV: o clube holandês está nas quartas de final da Conference League e o israelense é titular. De qualquer forma, o clube ainda precisa se entender com o atacante para, depois, ver um acordo sobre uma liberação do atleta com o time atual.



Eran Zahavi tem 16 gols e dez assistências em 36 jogos disputados na atual temporada e é um dos destaques do PSV.