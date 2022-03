Lucas Fernandes pode ser mais um reforço do Botafogo - Divulgação/Portimonense

Lucas Fernandes pode ser mais um reforço do BotafogoDivulgação/Portimonense

Publicado 24/03/2022 14:58

Rio - O Botafogo está mais próximo de fechar com o meia Lucas Fernandes. O Glorioso e o Portimonense, de Portugal, já encaminharam um acerto envolvendo o atleta. O clube carioca inclusive já pediu a troca de documentos para preparar o anuncio oficial do atleta, de 24 anos.

O meia será emprestado ao Botafogo até meados de 2023 com opção de compra. A contratação está sendo finalizada a pedido de Luís Castro, que vai assumir o comando do Glorioso. Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes vem sendo titular no Portimonense e tem um gol e quatro assistências em 28 jogos.

Desde a chegada de John Textor, o Botafogo já anunciou de forma oficial três reforços: o zagueiro Philipe Sampaio, o meia Lucas Piazon e o lateral-direito Renzo Saravia. O clube carioca ainda está perto de anunciar o volante Patrick de Paula e o atacante Victor Sá.