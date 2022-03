Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/03/2022 16:20

Rio - Uma notícia mexeu com os torcedores do Botafogo nos últimos dias. O suposto interesse do Crystal Palace, da Inglaterra, no atacante Pedro, do Flamengo, fez com que os alvinegros imaginassem uma possibilidade do centroavante atuar no Glorioso. Tudo porque John Textor, dono de 90% das ações da SAF do clube carioca, também faz parte da administração do clube inglês.

Nas redes sociais, os alvinegros se empolgaram com a possibilidade, já que seria mais barato para o norte-americano investir na contratação de Pedro via Crystal Palace. Isso porque a multa rescisória do centroavante para clubes do exterior é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões), já para clubes do Brasil é de 100 milhões de euros (quase R$ 550 milhões).

De qualquer forma, esse investimento seria bastante alto para os padrões do Crystal Palace. Além disso, John Textor já afirmou que não pretende misturar, ao menos no momento, os negócios dos dois clubes. O norte-americano afirmou que planeja comprar um clube português e através dessa operação estabelecer uma parceria mais próxima com o Botafogo.

No entanto, a contratação de um centroavante é considerada prioridade para o Botafogo. O primeiro nome que apareceu com força foi o de Edinson Cavani. Porém, o uruguaio, de 35 anos, exigiu um salário considerado fora dos padrões do futebol sul-americano e deverá seguir na Europa.