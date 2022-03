Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro, goleiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/03/2022 14:05

Após ser derrotado pelo Fluminense, com o placar de 1 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo precisará vencer por, no mínimo dois gols de diferença, no Maracanã, para avançar à final da competição.

De toda forma, segundo o portal "FogãoNet", o goleiro do Alvinegro procura equilíbrio e acredita que a equipe alvinegra tem condições de inverter a situação.

"Vamos manter a calma, trabalhar firme como fizemos durante a semana. Vamos sair equilibrados, sem desespero, como fomos hoje, para não dar espaço. Vamos buscar o gol minuto a minuto e ser aguerridos. Podem ter certeza de que vamos disputar essa classificação", disse Diego Loureiro.

A partida de volta da semifinal do Cariocão entre Fluminense ocorre no próximo domingo, às 16h, no Estádio Jornalista Mário Filho.