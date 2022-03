Luís Castro - Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Luís CastroFoto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 23/03/2022 13:24

Rio - O novo técnico do Botafogo, Luís Castro, já tem data definida para pisar em solo brasileiro. De acordo com o "GE", a previsão é que o treinador português desembarque no Rio de Janeiro no próximo domingo, mesmo dia em que o Glorioso enfrenta o Fluminense, pela semifinal do Carioca, no Maracanã.

Inicialmente, Luís Castro chegará com dois auxiliares: Vitor Severino e e João Brandão. O restante da comissão técnica (analista, preparador de goleiros e preparador físico) ainda está sendo debatido pelo treinador junto ao Botafogo.

Castro se despediu do Al-Duhail na última sexta-feira, mas seguiu no Catar para resolver questões burocráticas. Ele ainda passará por Portugal antes de embarcar rumo ao Brasil.