Lance de Yago Felipe e Rikelmi é questionado por comentaristasReprodução/CariocãoTV

Publicado 22/03/2022 15:21

Rio - Ao debater a vitória do Fluminense sobre o Botafogo com o placar de 1 a 0, pela ida da semifinal do Campeonato Brasileiro, na noite da última segunda-feira, o apresentador William Tavares e o comentarista Breiller Pires afirmaram no programa "ESPN F360", em suas opiniões, que o Alvinegro foi prejudicado pela arbitragem.

Em um lance, Yago Felipe cortou uma bola com o braço aberto dentro da área e impediu a conclusão de Rikelmi, conforme o abordado no canal. O árbitro Grazianni Maciel Rocha não apontou como pênalti e o VAR comandado por Rodrigo Nunes de Sá, não chamou para revisão.

"Para mim, não tenho a menor dúvida. No mundo novo do futebol, pênalti. O braço está aberto. Árbitro bem colocado, tem VAR, tem tudo. Se eu sou dirigente do Botafogo, falo que não pode mais apitar jogo do Botafogo", afirmou o apresentador William Tavares.

"Se houvesse coerência no Campeonato Carioca, era muito pênalti. Se analisar os pênaltis que têm sido marcados e o critério, tem sido marcado quando é assim. Só ver o lance do Anderson Conceição (em Vasco 0 x 1 Flamengo), o árbitro foi condiciono a marcar porque o VAR chamou. O VAR no mínimo deveria ter chamado, a não ser que tenha câmera que mostre que não tocou no braço do Yago. O que chama atenção é o VAR não chamar para rever o lance. No mundo ideal, entenderia se desse o benefício da dúvida ao árbitro, que está dentro de campo, bem posicionado, mas temos visto no futebol brasileiro, especialmente no futebol carioca, uma sensibilidade a esse tipo de lance. O Botafogo foi sim prejudicado, a não ser que apareça uma câmera que não mostre o toque no braço. A bola ainda quica no chão, dá tempo de desviar", opinou o comentarista Breiller Pires.