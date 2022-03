Patrick de Paula é a contratação mais cara da história do Botafogo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/03/2022 14:28

Rio - O volante Patrick de Paula, novo reforço do Botafogo, recebeu "dicas de como se controlar no Rio", nesta terça-feira, pelo comentarista Carlos Alberto, do programa "Os Donos da Bola", e também de Sassá, ex-atacante do Alvinegro, que atualmente está sem clube.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meio-campista de 22 anos teve problemas com o extracampo no clube paulista. Além da proposta milionária, girando em torno de R$ 33 milhões, esse motivo pode ter acelerado a saída de Patrick.

"Na minha opinião, aconteceu essa situação comigo, é complicado. Se não andar com as pessoas certas, é complicado. Mas acho que está no caminho bom e vai dar tudo certo. Tomara que dê. É um excelente jogador, no Rio de Janeiro agora, mais próximo da família. Todo sucesso do mundo para ele", afirmou Sassá.



"O Rio de Janeiro é convidativo. Sabemos das tentações que tem, e ele gosta também. Não vejo problema no momento de folga e lazer ele aproveitar um pouco. Gosto muito dessa contratação, vem impactar a vida de outros atletas. Se o Patrick de Paula está indo para o Botafogo, algo está melhorando, dá confiança a outros jogadores. Está se iniciando projeto, reformulando, Patrick vem para ajudar nesse processo", destacou Carlos Alberto.