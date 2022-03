Luís Roberto - Reprodução

Publicado 21/03/2022 17:25

Rio - O narrador do Grupo Globo, Luís Roberto, deu sua opinião sobre o investimento inicial feito por John Textor para o Botafogo. Segundo o comunicador, este dinheiro seria para o clube não passar sufoco no começo do Campeonato Brasileiro, e ainda destacou dizendo que "é um time muito fraco".

"A ficha de quem está na gestão do Botafogo caiu no jogo contra o Flamengo, que era para ter sido de 7, 8 ou 9, e depois na sequência quando o tomou de 5 da Portuguesa da Ilha. Eles falaram: “Se começarmos com esse time, em 10 rodadas vamos estar na zona do rebaixamento de maneira irreversível”, porque é um time muito fraco! É importante que o botafoguense saiba que o que está acontecendo é um socorro já dentro de uma nova filosofia para o início do Brasileiro", disse antes de completar:



"A torcida vai apoiar o time, tem que sinalizar esse poder de mercado que a instituição tem, para que o John Textor veja, para quem trabalha com ele na Europa veja, para que todos enxerguem o que pode ser o Botafogo. É um momento muito importante no Botafogo e está claro que a SAF do Botafogo, das mais recentes, é a mais bem azeitada de todas", finalizou Luís Roberto.

O primeiro jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro será no dia 11 de abril, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. No entanto, o Glorioso ainda está na semifinal do Campeonato Carioca, brigando pelo título. Pelo estudal, o clube enfrentará o Fluminense nesta segunda-feira (21), às 20h (horário de Brasília), também no Nilton Santos.