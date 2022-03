Patrick de Paula tem desejo em atuar pelo Botafogo - Reprodução: Instagram

Publicado 21/03/2022 14:24

Rio - O volante Patrick de Paula pode ter antecipado o "anúncio" do Botafogo. Acertado com o Alvinegro, o jogador de 22 anos publicou diversos emojis em sua rede social, criou um enigma e animou a torcida do clube carioca. A tendência é que o ex-atleta do Palmeiras chegue na tarde desta segunda-feira (21) para realizar os exames médicos e assinar o contrato até o fim de 2026.

Patrick de Paula posta emojis e anima torcida do Botafogo Foto: Reprodução/Instagram

Patrick de Paula será a contratação mais cara da história do Botafogo. O Alvinegro vai desembolsar 6 milhões de euros (R$ 33,4 milhões) para contratar o meio-campista, revelado no Palmeiras, por 50% dos direitos econômicos.

Além disso, há a opção de adquirir mais 20% por 3,5 milhões de euros (R$ 19,5 milhões), até o meio da próxima temporada. Neste caso, a negociação com o volante pode atingir R$ 52,8 milhões.