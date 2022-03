Luís Oyama interessa ao Fogão - Reprodução

Publicado 21/03/2022 12:41 | Atualizado 21/03/2022 12:44

Com passagem pelo Botafogo por empréstimo em 2021, Luís Oyama está próximo de voltar ao clube carioca. Segundo o "GE", a eliminação do Mirassol na primeira fase do Campeonato Paulista acelerou a venda do jogador ao Glorioso. O atleta deve passar por realização de exames médicos e a oficialização deve ocorrer ainda nesta semana.

O contrato é válido por quatro temporadas, teve o valor de quase R$ 3 milhões e prevê 60% dos direitos econômicos que pertenciam ao Mirassol. Outros detalhes não foram divulgados.

Oyama foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Botafogo, jogou 31 partidas e marcou dois gols.

Com passagens por empréstimo pelo Atibaia e Ponte Preta, o jogador foi revelado pelo Mirassol. Ele atuou em 80 jogos e fez quatro gols com a camisa do clube paulista. Nesta temporada, foram 14 jogos e duas assistências.