Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Rio - O jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, aprovou os reforços do Botafogo sob a gestão de John Textor. Além disso, em seu blog no portal "GE", nesta segunda-feira, o comentarista aproveitou para destacar o início de "estabilidade" do time para o Campeonato Brasileiro.

"Pode parecer uma contradição, mas no momento atual do Botafogo é melhor ter Patrick de Paula do que Edinson Cavani. Porque o melhor marketing no futebol é vencer, muito melhor do que ter jogadores de nome, se não oferecerem o resultado esportivo necessário", destacou PVC.

"O Botafogo ainda não se montou para pensar em títulos, mas as contratações anunciadas nesta segunda-feira mostram avanço em termos de competitividade", completou.

PVC projetou a formação com os novos reforços do Botafogo para esta temporada. Para reforçar o meio-campo do Alvinegro, o empresário John Textor contratou Luís Oyama, Lucas Piazon e Patrick de Paula.

"Patrick de Paula chega para jogar, formar a dupla de volantes com Luis Oyama, agora comprado definitivamente. Victor Sá tem como melhor credencial sua passagem pelo Wolfsburg, com nove gols marcados. Não brilhou, mas tem a experiência da Bundesliga e a fome de ser reconhecido em seu país. O mesmo vale para o zagueiro Phillippe Sampaio, já inscrito no Campeonato Carioca", destacou.