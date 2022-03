Luis Castro treinador - técnico - reprodução do instagram

Publicado 21/03/2022 16:13

A data de chegada do técnico Luís Castro ao Botafogo ainda é incerta, porém está próxima. Por isso, o clássico contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca, às 20h desta segunda, no Nilton Santos, pode ser um dos últimos jogos comandados por Lúcio Flávio, que está no comando do Alvinegro desde a demissão de Enderson Moreira.

Lúcio Flávio foi treinador do Botafogo por seis jogos, sendo três vitórias, duas derrotas e um empate. Esses resultados somaram um aproveitamento maior que 61%.

A passagem de bastão dentro do comando técnico vai marcar mais um passo importante para o Botafogo. Isso porque desde a chegada de John Textor, novo dono de 90% da SAF do clube, o Glorioso tem passado por renovações e até mesmo uma 'nova era'.

Além de um novo treinador, o Botafogo fechou contrato com os jogadores Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Renzo Saravia. Ainda falta o anúncio de Patrick de Paula e a formalização com Luís Oyama.