John Textor busca reforços para o BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2022 19:51

Rio - Após adquirir 90 % da SAF do Botafogo, John Textor pode aumentar sua participação no Crystal Palace. De acordo com o portal “Bloomberg”, especializado em finanças e negócios, o investidor americano, que possui 40% das ações do clube inglês, quer aumentar sua participação.

Segundo a reportagem, Textor estuda a possibilidade de comprar as ações de Josh Harris, outro coproprietário do Palace, que negocia a compra do Chelsea. Caso realmente compre os Blues, ele teria que vender a participação no clube.

O Botafogo é o terceiro clube comprado por John Textor. Além do Crystal Palace, o americano também possui 80% do RWD Molenbeek, da Bélgica.