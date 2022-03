Oyama será comprado pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2022 19:17

Neste sábado, o Mirassol foi eliminado do Paulistão pela Ferroviária, em Araraquara, São Paulo. Desta forma, Luís Oyama, que atua no clube e está com o retorno para o Botafogo encaminhado, deve retornar antes do previsto ao Rio de Janeiro. A negociação já estava nas fases finais, e a permanência da equipe paulista no torneio era um dos fatores para o adiamento do anúncio.



Luís Oyama foi contratado em 2021 pelo Botafogo, como reforço para a Série B. Durante a campanha, o volante foi um dos destaques da equipe e conquistou a torcida, mas voltou para o Mirassol no final do empréstimo. No início de 2022, a diretoria alvinegra tentou a contratação, mas os valores foram recusados pelo clube que detém os direitos do atleta. Com a chegada de John Textor, o departamento de futebol fez nova investida e chegou a um acordo pela contratação do jogador.

Aos 25 anos, Oyama é visto com bons olhos pela diretoria do Botafogo, que o considera um investimento a curto/médio prazo. Com a eliminação do Mirassol no Paulistão e na Copa do Brasil, o anúncio deve ser feito nos próximos dias.