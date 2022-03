Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 21:34

Rio - O investidor John Textor celebrou o título da Copa do Emir, conquistado pelo Al-Duhail, do Qatar, nesta sexta-feira, sob o comando do técnico Luís Castro. Nas redes sociais, o empresário norte-americano animou a torcida do Botafogo após destacar que o treinador português "já parece Glorioso".

Luís Castro é esperado pelo Botafogo na próxima semana Foto: Divulgação/Al-Duhail

"Ele já parece Glorioso, não parece? Parabéns, Coach!", destacou John Textor no Twitter. Luís Castro deve chegar ao Brasil na próxima semana para iniciar os trabalhos no Botafogo visando o Campeonato Brasileiro.



Um dos sonhos de John Textor, o técnico português chamou a atenção do empresário norte-americano com os trabalhos realizados nas categorias de base do Porto, de Portugal.

He already looks Glorious, doesn’t he? Congratulations Coach! pic.twitter.com/ryyRkapNCb — John Textor (@JohnTextor) March 18, 2022