Meia ZahaviFoto: Divulgação/PSV

Publicado 18/03/2022 16:43

Rio - Com Cavani cada vez mais distante, o Botafogo não medirá esforços para contratar o atacante Eran Zahavi, de 34 anos, do PSV. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jogador israelense não deve renovar com os holandeses, mas está dividido entre o Glorioso e a chance de disputar a MLS.

Segundo Nicola, os representantes de Zahavi já afirmaram ao Botafogo que o vínculo com o PSV, que vai até junho, não será renovado. No entanto, o salário de R$ 1,9 milhão mensais pedidos pelo jogador, somado ao interesse dos americanos, complica o negócio.

Na atual temporada, Zahavi disputou 36 partidas pelo PSV. Foram 15 gols marcados e oito assistências.