John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2022 15:24

Rio - De olho em um reforço para o ataque, o Eran Zahavi, do PSV, se tornou a bola da vez no Botafogo, após a negociação com Edinson Cavani ser praticamente descartada. Porém, de acordo com o portal "UOL", o israelense só chegaria ao Glorioso a partir da metade da temporada.

O atraso na contratação do atacante faria o Botafogo perder a opção praticamente o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em 2022, por conta da Copa do Mundo, o calendário dos torneios está acelerado e o fim do turno inicial da competição será em julho.

Nascido em Israel, Eran Zahavi tem nacionalidade francesa e atua no clube holandês desde 2020. Com passagens pelo Palermo, da Itália, e pelo futebol chinês, o jogador, de 34 anos, é visto como um reforço de peso por John Textor, investidor do Botafogo.