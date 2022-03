Edinson Cavani recusa nova proposta do Botafogo - Foto: Divulgação/AFP

Edinson Cavani recusa nova proposta do BotafogoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 17/03/2022 21:45

Rio - O Botafogo desistiu oficialmente de Edinson Cavani. O atacante do Manchester United, da Inglaterra, pediu para receber R$ 50 milhões por ano, o que daria mais de R$ 4 milhões por mês. No entanto, o Alvinegro se assustou com os valores e se afastou do jogador uruguaio de 35 anos. A informação é do jornal "O Globo".

Fora da realidade financeira do futebol brasileiro, o atacante recebe R$ 60 milhões por temporada na Inglaterra, segundo o portal "GE". Cavani era o sonho do investidor norte-americano John Textor.

Na próxima segunda-feira (21), o Botafogo enfrenta o Fluminense, às 20h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Nilton Santos. O segundo jogo será no domingo (27), às 16h, no Maracanã.