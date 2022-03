Edinson Cavani - Divulgação

Publicado 17/03/2022 16:10

Rio - O Botafogo recebeu mais uma resposta negativa de Edinson Cavani após encaminhar uma contraproposta para o atacante uruguaio. De acordo com o portal "GE", o jogador de 35 anos não está disposto a abrir mão do salário que recebe no Manchester United, da Inglaterra.

No clube inglês, o atacante da seleção uruguaia recebe em torno de R$ 60 milhões por temporada. Os valores estão fora da realidade financeira do futebol brasileiro e podem ter encerrado o contato com o Botafogo.

A tendência é que o Botafogo concentre as suas forças para contratar Eran Zahavi, do PSV, da Holanda. As conversas entre o Alvinegro e o atacante israelense de 34 anos ainda continuam, segundo o jornalista Matheus Medeiros.