Patrick de Paula tem desejo em atuar pelo Botafogo - Reprodução: Instagram

Publicado 17/03/2022 15:49

O Botafogo pode desembolsar 6 milhões de euros (R$ 33,6 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos de Patrick de Paula, do Palmeiras. Contudo, caso o volante alcance metas estabelecidas no contrato, pode existir o pagamento de um bônus de mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões de reais), de acordo com o "Canal do Nicola".

Apurado e noticiado pelo "UOL" e "GE", além do pagamento inicial de 6 milhões de euros, é prevista a obrigatoriedade de compra de mais dos 20% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros (R$ 19,6 milhões) por meio de cumprimento de metas, o que totaliza cerca de R$ 53 milhões.

A negociação pode atingir a marca de quase R$ 60 milhões caso esse valor bônus for acrescentado, segundo o jornalista Jorge Nicola.