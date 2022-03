Cavani - ODD ANDERSEN/AFP

CavaniODD ANDERSEN/AFP

Publicado 16/03/2022 20:50

Rio - O Botafogo não pretende desistir tão cedo de Edinson Cavani. De acordo com o portal "GE", o Alvinegro considerou alta a pedida salarial de R$ 50 milhões por ano para trazer o atacante de 35 anos do Manchester United, da Inglaterra, mas a diretoria não desistiu e fez uma contraproposta na última terça-feira.

Fora da realidade financeira do Brasil, Cavani recebe salário acima de R$ 60 milhões, no United, e não estaria disposto a reduzir uma parte significativa, segundo a imprensa local. Além do Botafogo, há clubes da Espanha e Estados Unidos interessados na contratação do veterano uruguaio.

No entanto, além de Cavani, o Botafogo ainda está de olho em Eran Zahavi, do PSV, da Holanda. Recentemente, o atacante israelense se animou com o interesse do Alvinegro e o jogador agrada a diretoria do clube carioca.