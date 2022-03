Petkovic - Reprodução/SporTV

Publicado 16/03/2022 16:30

Rio - O Botafogo acertou a contratação de três jogadores e têm negociações adiantadas com o volante Luís Oyama, do Mirassol, e o meia Patrick de Paula, do Palmeiras. Apesar da agressividade no mercado, o ex-jogador Petkovic afirmou que não acredita que as contratações que chegaram até o momento vão elevar o nível do Glorioso.

"Patrick de Paula seria um reforço. Porque até agora não trouxe nenhum reforço, só composição. Reforço para a Série A? Luis Oyama? Foi muito bem ano passado, mas para a Série B", disse em participação no programa Seleção SporTV.

Oficialmente, o Botafogo já anunciou a chegada do zagueiro Philipe Sampaio, de 27 anos, que atuava pelo do Guingamp, da França, do meia Lucas Piazón, de 28 anos, que estava no Braga, de Portugal, e do lateral-direito Renzo Saravia, de 28 anos, que disputou a última temporada pelo Internacional.