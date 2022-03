John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 21:40

Rio - O comentarista Roger Flores, do Grupo Globo, demonstrou ter dúvidas sobre as contratações do Botafogo para esta temporada. Nesta terça-feira, durante o programa "Tá na Área", o ex-jogador alertou sobre os novos atletas do clube carioca. Na "Era John Textor", o Alvinegro anunciou zagueiro Philipe Sampaio, meia Lucas Piazon e lateral-direito Renzo Saravia.

"O John Textor tem que montar um time praticamente novo. O Botafogo da Série B já não teria time suficiente para a Série A, sem falar nas saídas que enfraqueceram o elenco. Agora parecem estar chegando peças, algumas dúvidas no ar como o zagueiro e o próprio Piazon, que saiu cedo com a banca de ser o novo Kaká e não deslanchou no futebol europeu", disse Roger Flores.

"É jovem, tem 27 anos, tem experiência suficiente, tem mais três, quatro anos para entregar em alto nível físico. O Saravia sabemos que é um bom jogador, mas teve uma lesão muito importante no Internacional, de joelho, e depois da lesão vimos poucas vezes ele em campo pelo Internacional", completou.