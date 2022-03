Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 15:39

Rio - Com John Textor no comando, o Botafogo encaminhou uma proposta para o volante Luís Oyama, do Mirassol. Velho conhecido do Alvinegro, o jogador de 25 anos participou da campanha vitoriosa na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornal "O Globo".

Luis Oyama, volante do Mirassol Divulgação

Em janeiro, o Botafogo já tinha tentado negociar com Luís Oyama por 60% dos direitos econômicos no valor de R$ 3,5 milhões. Dessa vez, o investidor norte-americano assumiu a negociação e encaminhou uma nova oferta pelo volante.

Com passagem vitoriosa pelo Botafogo, o volante disputou 31 partidas, marcou dois gols e fez duas assistências pelo Alvinegro na última temporada. Neste ano, Luís Oyama surpreendeu também pelo Mirassol, onde atuou em 13 partidas e criou duas assistências, sendo um dos destaques do Campeonato Paulista.