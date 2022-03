John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 14:59

Rio - O Botafogo está ativo no mercado e mirou a sua força para negociar com o atacante Victor Sá, do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Na última temporada, o jogador de 27 anos chegou a ser desejado pelo Flamengo, mas as conversas não avançaram. A informação é do portal "UOL".

A contratação do atacante pode girar em torno dos US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões na atual cotação). Além disso, a diretoria do Botafogo está negociando para fazer um contrato de três a quatro temporadas.

Victor Sá tem contrato com o Al-Jazira até junho de 2023, onde disputou 28 partidas, marcou quatro gols e fez cinco assistências. Nas últimas duas temporadas, o atacante teve passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha.

O atacante iniciou a carreira profissional pelo São José dos Campos (SP), após disputar a base por Primeira Camisa (SP) e Palmeiras. Em seguida, Victor Sá foi para a Áustria, onde vestiu as cores do Kapfenberger e LASK Linz, antes de partir para a Alemanha.