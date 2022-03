John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 10:42

Depois de a chegada e o investimento de John Textor, agora acionista majoritário do clube, o Botafogo está de olho no mercado da bola europeu a fim de reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro. E, segundo o "Torcedores.com", o lateral-direito Igor Silva, do Lorient, estaria na mira do Alvinegro.

O contrato do jogador com o clube francês vai até junho de 2026, porém, é uma das indicações do técnico Luís Castro. O treinador teria uma lista de jogadores para completar o time.

O Lorient também foi procurado por outros clubes brasileiros. O Internacional tenta envolver Heitor em uma negociação para ter Igor Silva e, o São Paulo busca uma opção para ser reserva imediato de Rafinha.

Contudo, o clube francês já definiu que não vai emprestar o atleta. Ainda, estipulou que só faz negócio por 2 milhões de euros (R$ 11,2 milhões, pela cotação atual).

Igor foi titular em 14 das 24 partidas com a camisa do Lorient em disputa do Campeonato Francês e é peça importante na rotação do elenco.