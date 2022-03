John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 10:30 | Atualizado 15/03/2022 10:31

Rio - O Botafogo obteve uma vitória judicial no começo desta semana. A desembargadora Edith Tourinho, do Tribunal Regional do Trabalho, indeferiu pedido do Sindeclubes e da comissão de credores do clube carioca para penhorar 20% dos R$ 50 milhões referentes ao empréstimo-ponte do investidor John Textor. As informações são do jornalista Matheus Mandy.



Com isso, o clube carioca agora já pode gastar estes R$ 10 milhões que eram alvo do processo judicial. O empréstimo do norte-americano foi depositado ainda na conta do Botafogo, como garantia para a venda da SAF do clube para o investidor norte-americano.

Além disso, John Textor assinou na última semana um aporte de R$ 100 milhões no clube carioca. O investidor, nascido nos Estados Unidos, adquiriu 90% da SAF do Botafogo e se tornou o gestor do Glorioso.