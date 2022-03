Edinson Cavani - Divulgação / Manchester United

Publicado 15/03/2022 13:51

Rio - Grande sonho de John Textor para o Botafogo, Edinson Cavani deve ficar livre no mercado em breve. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o uruguaio está determinado a deixar o Manchester United em junho.

Além do Botafogo, Cavani também recebeu sondagens de outros clubes da América do Sul. No entanto, a preferência do atacante é se transferir para a Espanha.

Segundo Romano, Cavani ainda comunicará oficialmente ao United sua decisão. A ideia do uruguaio é buscar novos desafios em sua carreira.