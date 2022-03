Renzo Saravia - Divulgação

Renzo SaraviaDivulgação

Publicado 15/03/2022 11:16

Rio - Após alguns dias, a novela finalmente chegou ao fim. O Botafogo anunciou de forma oficial a contratação do lateral-direito Renzo Saravia, que disputou a última temporada pelo Internacional. O jogador, de 28 anos, é a terceira contratação do Glorioso na "Era John Textor".

O anuncio oficial da contratação do Botafogo demorou por conta do impasse que aconteceu nos últimos dias. Após a diretoria chegar a um acordo com os agentes do lateral, os próprios representantes, após o atleta ser aprovado nos exames médicos, fizeram exigências financeiras, mas a cúpula do clube não aprovou e disse que não fecharia se fosse dessa forma.

Na última segunda-feira, portanto, o próprio jogador entrou no circuito e disse para os dirigentes conversarem diretamente com ele para que chegassem um acordo. O Alvinegro, portanto, conseguiu aparar as arestas e alinhou "os números" com o lateral, que fez um grande esforço para ser jogador do Botafogo.

Revelado pelo Belgramo, Saravia se destacou pelo Racing, sendo campeão do Campeonato Argentino pelo clube de Avellaneda. Seu bom momento, o fez ser contratado pelo Porto. Nas duas últimas temporadas, o lateral-direito foi jogador do Internacional.