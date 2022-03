Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de Paula - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/03/2022 20:30 | Atualizado 15/03/2022 20:38

Rio - O Botafogo ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 39,6 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante Patrick de Paula, do Palmeiras. O Alviverde se animou com a proposta pelo jogador de 22 anos e sinalizou positivamente pelo acordo. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Anteriormente, o portal "GE" informou que Patrick viu com bons olhos a mudança de ares após perder espaço no Palmeiras. Além disso, o volante recebeu o aval do técnico Luís Castro, que vai deixar o Al-Duhail, do Catar, na próxima sexta-feira, após a Copa do Emir.



No início desta temporada, o volante disputou apenas quatro partidas pelo Palmeiras e deseja um novo destino. Em 2020, Patrick de Paula disputou 48 partidas e marcou cinco gols. Na última temporada, o atleta atuou em 49 partidas e fez três gols.