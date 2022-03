Patrick de Paula - Reprodução Instagram

Publicado 15/03/2022 19:05

Rio - O Botafogo está interessado no volante Patrick de Paula, do Palmeiras. De acordo com o site "GE", o Glorioso já iniciou as conversas com o Verdão para comprar os direitos econômicos do atleta de 22 anos.

Patrick vê uma mudança de clube com bons olhos, já que vem tendo poucas oportunidades no Palmeiras. O volante se mostrou animado com o projeto da SAF no Botafogo e já chegaria com o aval de Luís Castro, que será o treinador do Glorioso.

Recentemente, Patrick de Paulo estendeu seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. A multa rescisória para clubes de fora do Brasil é de 100 milhões de euros (R$ 565 milhões).