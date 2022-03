Luís Oyama já jogou pelo Botafogo no ano passado - Vítor Silva/Botafogo

Não é novidade que o Botafogo está correndo atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro. Desde a chegada de John Textor, investidor americano que comprou 90% da SAF do clube, o Alvinegro já anunciou os jogadores Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Renzo Saravia. Ao que indica o jornal "Lance!", o meio-campista Luís Oyama é o próximo que só falta assinar e deve voltar a vestir a camisa do time carioca.



A proposta agradou ao Mirassol e deixou tudo muito bem encaminhado para a compra do volante, que deve fechar vínculo por quatro temporadas.



Luís Oyama já foi prioridade do Botafogo no início de janeiro, mas as negociações não andaram. Também segundo o Lance!, na época, a pedida feita pelo Mirassol para liberar o jogador emprestado era fora da realidade alvinegra. A diretoria, ainda, pediu um prazo de uma semana a dez dias para apresentar uma nova proposta ao clube paulista com o intuito de comprar o meio-campista.



Agora, com a 'Era John Textor', o Botafogo se encaminha para o quarto e mais reforços para a temporada.