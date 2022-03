John Textor busca reforços para o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor busca reforços para o BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 14:19 | Atualizado 15/03/2022 14:44

Ismaily em ação pelo Shakhtar Donetski Divulgação Rio - O Botafogo tem um novo alvo no mercado. De acordo com o portal "UOL", o Glorioso demonstrou interesse na contratação do lateral Ismaily, de 32 anos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Apesar do interesse do clube alvinegro, a preferência de Ismaily é permanecer na Europa. O Santos também fez uma sondagem ao atleta, mas se assustou com a pedida salarial.

Ismaily veste a camisa do Shakhtar desde 2013 e chegou a ser convocado por Tite em 2018 para dois jogos da seleção brasileira. Ele teve seu contrato com o clube ucraniano suspenso por conta da guerra com a Rússia.