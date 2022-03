John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/03/2022 09:00 | Atualizado 16/03/2022 09:02

Rio - Agressivo no mercado desde a chegada de John Textor, o Botafogo tem mais um jogador na mira para reforçar o seu elenco. O atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG, interessa ao clube carioca. As informações são do portal "Bastidores do Botafogo".

Com contrato até o fim do ano, o chileno está nos planos do Galo, mas vem recebendo assédio de outros clubes brasileiros. Além do Alvinegro, o São Paulo também tem interesse em contratar o atacante.

Vargas foi um dos destaques do clube mineiro na temporada vitoriosa do ano passado, mas não é titular absoluto do Galo. Um dos trunfos do Botafogo na contratação é que o jogador chegaria para assumir a titularidade sem contestação.