Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 16/03/2022 13:43

O Botafogo deu mais um passo para contratar Patrick de Paula. O volante aceitou a proposta do Alvinegro e agora o negócio depende exclusivamente do Palmeiras para ter um final feliz.

Patrick, que perdeu espaço com Abel Ferreira, gostou do projeto de ser protagonista no Glorioso e possivelmente ter espaço na equipe que será treinada por Luís Castro. O jogador e o estafe acenaram positivamente com a proposta. O desfecho depende um aval de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

O clube carioca acenou com uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 33,7 milhões, na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos de Patrick de Paula - o resto da 'fatia' continuaria com o Verdão.



Haverá uma reunião entre representantes do Botafogo e Palmeiras nesta quarta-feira com a intenção de fechar o negócio. A ideia do Alvinegro é ter o jogador de 22 anos já para o Campeonato Brasileiro.



O LANCE! apurou que o interesse alvinegro foi declarado após Patrick ser colocado em uma lista de jogadores negociáveis que seriam cedidos ao rival Flamengo no sonho para contratar o centroavante Pedro. Com o rótulo de negociável dado pela diretoria Verdão, representantes do clube carioca buscaram o diretor de futebol Anderson Barros, que tem trânsito na equipe, para tentar a contratação.

A saída do volante era esperada. De volta aos treinos na segunda-feira após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, o camisa 5 perdeu espaço no Palmeiras. Carioca e revelado na Taça das Favelas, tradicional torneio amador do Rio de Janeiro (RJ), ele ficou fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana.

O negócio proposto pelo Glorioso atende às expectativas da gestão Leila, afinal o Palmeiras continuaria com uma porcentagem do jogador e ganharia em caso de uma futura negociação. Patrick renovou contrato até 2025 no início deste ano e está avaliado em cerca de 16 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), segundo sites especializados.



Ao todo, Patrick tem 103 jogos pelo Alviverde e nove gols marcados desde que foi promovido das categorias de base por Vanderlei Luxemburgo, em 2020. O protagonismo com o antigo treinador, contudo, acabou com a chegada de Abel Ferreira. O português sempre enfatizou que via falta de empenho não só em seu camisa 5, mas também em Gabriel Menino, promovido da base e que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.



Durante a pandemia e as regras sanitárias de isolamento, Patrick chegou a ser flagado por torcedores em uma casa noturna, sendo afastado do plantel principal por cerca de um mês.

Na volta, o camisa 5 chegou a ter boas atuações na Copa Libertadores, mas neste ano novamente Abel deixou clara sua opinião sobre o comprometimento de alguns atletas do elenco.



"Os mais jovens podem perceber que tem que haver cada vez menos brincadeira e cada vez mais seriedade, e perceberem que em todos os jogos estamos a ser avaliados: os treinadores, os jogadores", disse o português, após o empate com o São Bernardo pelo Paulistão, quando usou uma escalação alternativa.