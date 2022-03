Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de Paula - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 16/03/2022 10:43

A "Era Textor" está só começando. Desde que o investidor americano chegou ao Botafogo, três reforços foram anunciados e outros nomes ainda são sondados pelo clube. Um dos jogadores de interesse do Botafogo é Patrick de Paula, do Palmeiras, e, segundo o jornal "O Globo", o Alviverde vê a venda do volante com bons olhos.

Mesmo com vínculo até 2025, o clube paulista pensa no retorno financeiro e valorização do volante para venda futura, de acordo com o jornal. A proposta do Botafogo é de 7 milhões de euros (cerca de R$ 39,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos, podendo chegar a 9 milhões de euros (mais de R$ 54 milhões) em caso de atingimento de metas por 70%.

Já que perdeu espaço e é reserva da equipe de Abel Ferreira, Patrick de Paula disputou apenas quatro partidas na temporada. Em 2020, o jogador jogou 48 partidas e marcou cinco gols. Na temporada passada, o volante atuou em 49 jogos e fez três gols.