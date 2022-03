Cavani deixará o Manchester United no meio do ano - AFP

Publicado 16/03/2022 14:15

Rio - Cavani não será jogador do Botafogo. Um dos sonhos de consumo de John Textor para o Glorioso, o uruguaio fez uma pedida salarial de R$ 50 milhões por ano (cerca de R$ 4 milhões mensais), o que inviabiliza o negócio. A informação foi dada pelo presidente Durcesio Mello ao canal "Resenha Alvinegra".

A pedida de Cavani assustou os dirigentes alvinegros, principalmente por se tratar de um jogador de 35 anos. A diretoria trabalhava com a ideia de pagar R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões por mês no máximo para ter o atacante.

Cavani ficará disponível no mercado em junho, quando se encerra seu contrato com o Manchester United. Apesar do interesse de clubes da América do Sul, a prioridade do jogador é uma transferência para a Espanha.