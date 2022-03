John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/03/2022 17:34

Rio - O Botafogo não pretende tratar Eduardo Vargas, do Atlético-MG, como prioridade para esta temporada. Após ser oferecido por seu empresário, André Cury, Alvinegro viu o atacante chileno de 32 anos com bons olhos, mas prioriza outras alternativas no mercado. A informação é do "Canal do Medeiros".

Vargas estava na mira do Botafogo Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Pelo Atlético-MG, Vargas recebe salário de R$ 1 milhão e tem contrato até o fim do ano. No início desta temporada, o atacante disputou apenas quatro partidas e ainda não marcou nenhum gol. Por outro lado, no ano passado, o jogador disputou 43 jogos e marcou 13 gols.

Nesta semana, o Botafogo venceu a concorrência com o Internacional e acertou com o atacante Victor Sá, abrindo os cofres no valor de US$ 2,5 milhões. O jogador assinou pré-contrato, com vínculo por três anos renováveis por mais um.