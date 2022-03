John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

John Textor assina contrato da compra por 90% da SAF do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 16/03/2022 18:00

Rio - O investidor norte-americano John Textor recolocou o Botafogo no mercado com um apetite que há algum tempo os torcedores estavam desacostumados. Porém, apesar disso, nem todos enxergam que o Glorioso mudou tanto com a oficialização da SAF. Na opinião do ex-atacante do Flamengo, Paulo Nunes, o clube carioca deveria estar em um processo mais adiantado nesta temporada.

"Fico admirando a torcida do Botafogo, que abraçou tanto a causa, a autoestima, que não cobra quase nada do Botafogo. Me chama atenção que tem um treinador, mas não tem. Tem vários opções de negócios, mas não vieram. O campeonato é daqui a um mês. Tem um time disputando o Carioca. Esses três (Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Saravia) são para compor o grupo. E o tempo para o treinador entender o clube, jogadores começarem a trabalhar? Acha que a torcida vai ter entendimento de esperar mais e mais?", disse em participação no programa "Seleção SporTV".

Oficialmente, o Botafogo já anunciou a chegada do zagueiro Philipe Sampaio, de 27 anos, que atuava pelo do Guingamp, da França, do meia Lucas Piazón, de 28 anos, que estava no Braga, de Portugal, e do lateral-direito Renzo Saravia, de 28 anos, que disputou a última temporada pelo Internacional.