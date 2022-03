Patrick de Paula tem desejo em atuar pelo Botafogo - Reprodução: Instagram

Rio - O Botafogo recebeu o "ok" de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para a venda do volante Patrick de Paula. Nesta quarta-feira, o Alvinegro corre para ajustar os detalhes do contrato do jogador de 22 anos. A informação é do jornal "O Globo".

O Botafogo ofereceu 6 milhões de euros (R$ 33,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meio-campista. A tendência é que Patrick de Paula assine contrato por quatro temporadas com o Alvinegro. Além disso, o acordo está previsto a compra de mais 20%, caso as metas sejam atingidas.

Patrick de Paula gostou do projeto do Botafogo e vê com bons olhos a possibilidade de ser titular no meio-campo do Alvinegro sob o comando do técnico Luís Castro. Pelo Palmeiras, o jogador não tem sido utilizado pelo treinador Abel Ferreira e chegou a ficar fora da lista do Mundial de Clubes.