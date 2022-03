John Textor - Vitor_Silva

John TextorVitor_Silva

Publicado 17/03/2022 12:51

Kaio Pantaleão, do Krasnodar, da Rússia, é alvo do Botafogo. Ainda, segundo o jornalista Fábio Aleixo, que mora em Moscou e cobre o futebol russo, atleta estaria na mira também do Internacional.

De acordo com o jornalista, o zagueiro e volante brasileiro pode assinar até o fim de semana com algum clube brasileiro. Por causa da invasão russa à Ucrânia, atletas estrangeiros que atuam na Rússia foram liberados pela Fifa para atuar em outros países.

Em busca de mais reforços, o Botafogo já acertou com Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Renzo Saravia. O Alvinegro pode estar perto, ainda, de assinar com Luís Oyama e Patrick de Paula. Além de não ter desistido de Cavani.