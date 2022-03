Lucas Mezenga no treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lucas Mezenga no treino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2022 11:48

Mais um problema médico no Botafogo. Desta vez com Lucas Mezenga, que teve constatada trombose venosa em membro superior direito, segundo comunicado do clube, e terá de fazer uma rotina especial de treinos a partir da próxima semana.



O problema foi constatado após exames realizados na terça-feira e o Botafogo divulgou a situação do jogador na noite de quarta. Com isso, o zagueiro de 20 anos, que atuou contra o Audax, não estará à disposição do técnico interino Lucio Flavio para o clássico com o Fluminense, na segunda-feira.



Segundo o Botafogo, os médicos acompanharão Mezenga nos próximos dias, para avaliar a situação durante os treinos da semana que vem, com uma programação especial enquanto trabalhará em separado do elenco alvinegro.