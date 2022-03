Presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o novo dono da SAF do clube, John Textor: nova Era já começou - Divulgação

Publicado 17/03/2022 10:44

O Botafogo é o novo milionário do futebol brasileiro e teve a SAF registrada no site da Receita Federal com capital social de R$ 356.915.105,09, segundo o "Canal do Manel", no Twitter. John Textor, investidor americano, comprou 90% da Sociedade Anônima do Futebol do clube.

Em consulta do CNPJ no site da Receita Federal, Thairo Arruda é indicado como diretor da SAF Botafogo e tem como principal atividade "Clubes sociais, esportivos e similares".

Ainda são apontadas atividades secundárias como: Outras sociedades de participação, exceto holdings; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Consultoria em publicidade; Atividades de intermediação e agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Gestão de ativos intangíveis não financeiros; Gestão de instalações de esportes; Produção e promoção de eventos esportivos.