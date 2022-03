Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de Paula - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Botafogo oferece quase R$ 40 milhões por Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 17/03/2022 14:39

Rio - Patrick de Paula está cada vez mais perto de ser jogador do Botafogo. De acordo com o site "GE", a comissão técnica do Palmeiras optou por cortar o jogador do clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira, no Allianz Parque.

Segundo o portal, a ausência de Patrick da partida foi motivada pela negociação com o clube carioca. O volante vinha se recuperando se uma lesão no tornozelo esquerdo, mas treinou normalmente na última quarta-feira e estava liberado para atuar.

Patrick de Paula já aceitou a proposta do Botafogo e faltam apenas detalhes para que ele possa assinar o contrato. A tendência é que o Glorioso pague 6 milhões de euros (R$ 33,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.